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Лучший классный руководитель Бурятии преподаёт физкультуру

Лучший классный руководитель Бурятии преподаёт физкультуру
Общество,  Фото:минобрнауки РБ
Состоялся финал конкурса «Самый классный классный»

7 апреля на сцене Городского дворца детского и юношеского творчества в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония закрытия республиканского конкурса профессионального мастерства «Самый классный классный». В 2023 году мероприятие прошло в 11 раз, рассказали в минобрнауки Бурятии.

В конкурсе приняли участие 26 классных руководителей, которые ранее победили в муниципальных этапах.

Два дня конкурсанты представляли визитные карточки, презентовали свою воспитательную программу/систему, рассказывали о малой родине, о земляках, о достопримечательностях и о своем районе в целом в рамках проекта «Разговоры о важном». Они также участвовали в конкурсном задании «Проектный офис».

Гран-при конкурса завоевал педагог из Можайской средней школы (Еравнинский район) Буянто Дамбаев. Он учитель физической культуры. Также в школе преподаёт музыку.

На сайте Можайской школы сообщается, что стаж работы Буянто Зоригтуевича – восемь лет. Образование у него высшее. В 2022 году участвовал в конкурсе «Учитель года Бурятии».

Диплом 1 степени завоевала Цырендолгор Бадмацыренова, учитель бурятского языка и литературы, работающая в республиканском бурятском национальном лицее-интернате №1.

Диплом 2 степени у Ирины Варфоломеевой, трудящейся в санаторной школе-интернате №28.

Диплом 3 степени получила Мария Каратуева, педагог Иволгинской средней школы

Победу в номинациях одержали:

За популяризацию культуры и традиций - Ринчима Зандеева, Орликская средняя школа
За мастерство и вдохновение – Татьяна Полонова, Усть-Баргузинская СОШ
За творчество и оригинальность в профессии – Татьяна Бардаханова, СОШ №54 Улан-Удэ;
За активную гражданскую позицию, оптимизм и веру в детей – Ханда Молокшонова, Зун-Муринская СОШ, Тункинский район;
За прекрасную эрудицию и волю к победе - Баясхалан Гомбожапов, Хоринская СОШ №2 имени Гагарина.



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