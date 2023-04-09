В Иркутском зоосаде белый павлин «хвастается» роскошным хвостом







Павлины считаются самыми красивыми птицами из отряда курообразных. В зоосаде живут две разновидности павлинов: цветные и белые.



Индийские павлины белого окраса здесь появились ещё летом 2016 года. Семья состоит из самца и самки. Привезли их в Иркутск из Москвы.





С наступлением весны в Иркутском зоосаде стал выходить в уличный вольер белый павлин. Он демонстрирует посетителям свой великолепный хвост.