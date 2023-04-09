В Иркутском зоосаде белый павлин «хвастается» роскошным хвостом

Он стал выходить в уличный вольер
С наступлением весны в Иркутском зоосаде стал выходить в уличный вольер белый павлин. Он демонстрирует посетителям свой великолепный хвост.
Павлины считаются самыми красивыми птицами из отряда курообразных. В зоосаде живут две разновидности павлинов: цветные и белые.
Индийские павлины белого окраса здесь появились ещё летом 2016 года. Семья состоит из самца и самки. Привезли их в Иркутск из Москвы.
Он стал выходить в уличный вольер
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