Максимальная температура воздуха составит +8
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 апреля в республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по южной половине до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +3,+8, местами -1,-6.
В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём +4,+6.
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, Фото:
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