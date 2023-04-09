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В Бурятии местами небольшой снег

В Бурятии местами небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Максимальная температура воздуха составит +8

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 апреля в республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по южной половине до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +3,+8, местами -1,-6.

В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём +4,+6.
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