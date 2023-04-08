Он повидался с родными и близкими
Один из осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ, провёл выходной день со своими родными и близкими за пределами исправительного учреждения.
Таким образом осужденного поощрили за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению и активное участие в воспитательных мероприятиях.
Эта мера поощрения применяется с разрешения начальника учреждения на основании ст. 113 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённый провёл отпуск за пределами колонии
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