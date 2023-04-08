08 апреля

07 апреля

Популярное

В Улан-Удэ осуждённый провёл отпуск за пределами колонии

В Улан-Удэ осуждённый провёл отпуск за пределами колонии
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Он повидался с родными и близкими

Один из осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ, провёл выходной день со своими родными и близкими за пределами исправительного учреждения.

Таким образом осужденного поощрили за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению и активное участие в воспитательных мероприятиях.

Эта мера поощрения применяется с разрешения начальника учреждения на основании ст. 113 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
УФСИН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ прошла встреча опекунами
В Улан-Удэ прошла встреча опекунами
Общество, 08.04.2023
Представители прокуратуры Советского района провели просветительское мероприятие с опекунами несовершеннолетних
Певица из Бурятии выступила на слепых прослушиваниях в шоу «Голос»
Певица из Бурятии выступила на слепых прослушиваниях в шоу «Голос»
Общество, 08.04.2023
Никто из жюри не повернулся к Виктории Орбодоевой
В музее Улан-Удэ открылась выставка картин петербургских художников
В музее Улан-Удэ открылась выставка картин петербургских художников
Общество, 08.04.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия выставочного проекта
Школьники Бурятии сразятся в «Экомузейном эрудите»
Школьники Бурятии сразятся в «Экомузейном эрудите»
Общество, 08.04.2023
В музее республики проведут командную квест-игру для учащихся
В Бурятии возможен небольшой снег
В Бурятии возможен небольшой снег
Общество, 08.04.2023
В Улан-Удэ ветер до 20 м/с
В Бурятии проведут открытый турнир по конным скачкам
В Бурятии проведут открытый турнир по конным скачкам
Общество, 07.04.2023
Он пройдёт в конце мая в Иволгинском районе
Иркутск примет финал первенства России по хоккею с мячом
Иркутск примет финал первенства России по хоккею с мячом
Общество, 07.04.2023
В соревнованиях примут участие команды юниоров
Школьники Бурятии напишут рассказы о космических мирах
Школьники Бурятии напишут рассказы о космических мирах
Общество, 07.04.2023
Стартовал республиканский литературный конкурс, приуроченный ко Дню космонавтики
По Улан-Удэ проедет велопробег «Звезда Победы»
По Улан-Удэ проедет велопробег «Звезда Победы»
Общество, 07.04.2023
Он будет посвящён годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Хоккеисты Бурятии стали призёрами «Кубка двух озёр»
Хоккеисты Бурятии стали призёрами «Кубка двух озёр»
Общество, 07.04.2023
Турнир выиграла команда Иркутского политеха
«Гостеприимная Бурятия» поприветствует гостей всероссийского фестиваля
«Гостеприимная Бурятия» поприветствует гостей всероссийского фестиваля
Общество, 07.04.2023
В столице республики состоится концерт мастеров искусств и народного творчества

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^