В Улан-Удэ осуждённый провёл отпуск за пределами колонии

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Он повидался с родными и близкими



Один из осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ, провёл выходной день со своими родными и близкими за пределами исправительного учреждения.



Таким образом осужденного поощрили за хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, обучению и активное участие в воспитательных мероприятиях.



Эта мера поощрения применяется с разрешения начальника учреждения на основании ст. 113 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

