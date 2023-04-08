Бурятия отправила в солдатскую палатку в Крыму утварь для верующих









В марте уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились волонтёры, которые работают в палатке в Джанкое (Крым) с просьбой оказать содействие в предоставлении церковной утвари и буддийского алтаря – гунгарбаа для воинов-участников СВО.Юлия Жамбалова с этой просьбой обратилась к митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Иосифу и пресс-секретарю Буддийской традиционной Сангхи Росси Тубден-ламе. 13 марта митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передал все эти вещи уполномоченному и волонтёру в Джанкое Юлии Бородиной.- Передавая собранную приходами церковную утварь, владыка Иосиф отметил, что для православных людей не безразлично всё, что происходит в зоне военного конфликта, тем более, что сейчас конфликт приобретает более религиозную окраску. «Кроме тёплых и других необходимых вещей, которые были ранее переданы епархией, мы передаём то, что может духовно поддержать наших воинов. Мы всем сердцем с нашими воинами, мы молимся за них, ежедневно у нас возносится молитва о воинах, чтобы Господь хранил их целыми и невредимыми, чтобы они вернулись к нам с победой» — подчеркнул Владыка, - написала Юлия Жамбалова на своей странице в соцсети.Буддийская традиционная Сангха также активно откликнулась на просьбу волонтёров и передала новый буддийский алтарь. По словам Тубден ламы – «Это очень важно, когда наши ребята могут помолиться перед уходом в зону СВО и это только маленькая лепта, которую мы вносим. Наши дацаны постоянно оказывают поддержку волонтёрам, ламы выезжают читать молебны в зону СВО».Изготовили буддийский алтарь мебельная компания «Новый мир», руководитель Баир Каркунов. Передавая гунгарбу он пожелал бойцам здоровья и обязательно вернуться живыми домой.Накануне волонтёр Юлия Бородина сообщила, что все вещи доставлены в Джанкой и уже в работе. По её словам, бойцы активно разбирают церковную утварь, молятся у буддийского алтаря. И с большой верой отравляются в зону СВО.- Выражаю огромную благодарность Улан-Удэнской Бурятской епархии и Буддийской традиционной Сангхе России! Вместе мы победим! – заключила Юлия Жамбалова.