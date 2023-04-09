В Бурятии вручили медаль известному драматургу

Степана Лобозёрова наградили за заслуги перед республикой



7 апреля на сцене Русского драмтеатра в Улан-Удэ поздравляли драматурга Степана Лобозёрова. ГРДТ имени Николая Бестужева представил новое прочтение его первой пьесы «Маленький спектакль на лоне природы» (возрастное ограничение 16+). Первый показ этой пьесы состоялся в декабре 1982 года.

Уже в следующем году «Маленький спектакль» увидели в Москве во время проведения Декады бурятского искусства и литературы. Так, именно «бестужевцы» открыли всей стране драматурга из Бурятии.

Медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия» вручила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Она отметила, что это и признание заслуг автора, который в январе отпраздновал 75-летний юбилей. И награда в честь 100-летия образования Республики Бурятия. Оно отмечается в мае.

Соелма Дагаева подчеркнула, что пьесы Степана Лобозёрова продолжают идти в разных театрах России. К ним возвращается и ГРДТ, в котором Лобозёрова считали и считают «драматургом театра».

Справка:

Степан Лукич Лобозёров родился 6 января 1948 года в селе Большой Куналей Тарбагатайского района Бурят-Монгольской АССР. Окончил культпросвет училище, Восточно-Сибирский государственный институт культуры в Улан-Удэ, высшие режиссерские курсы при ГИТИСе (1983-1984 гг.), Литературный институт имени Максима Горького (1988-1989 гг.), мастерская Виктора Розова.

Лобозёров заслуженный деятель искусств Бурятии, член Союза писателей СССР (1986). Лауреат Государственной премии Бурятской АССР (1987), Всесоюзного конкурса молодых драматургов (1988).

Государственному русскому драматическому театру имени Николая Бустужева принадлежит честь «открытия» имени драматурга. В декабре 1982 года на сцене театра была поставлена первая пьеса Степана Лобозёрова «Маленький спектакль на лоне природы». А на следующий год с этим спектаклем драматургия Лобозёрова вошла на сцену московского театра во время проведения Декады бурятского искусства и литературы и проходивших в её рамках гастролей русского драматического театра. Именно тогда улан-удэнцы открыли для Москвы, а затем и для страны этого драматурга.

В истории ГРДТ имени Николая Бестужева было восемь постановок по произведениям Степана Лобозёрова. Русдрам по праву может считать, что именно с его «лёгкой руки» пьесы драматурга приобрели известность и популярность, стали событием в театральной жизни, внесли значительный вклад в развитие культуры и искусства. Участие в различных творческих, гастрольных проектах спектаклей по его пьесам способствовали пропаганде культурной жизни республики далеко за ее пределами.

В 80-90-е годы XX века пьесы Степана Лобозёрова одновременно ставились на сценах более 200 театров страны.