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Президент России поручил перенести празднование Дня молодежи

Президент России поручил перенести празднование Дня молодежи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Теперь его будут отмечать в выходной

Администрации президента РФ необходимо «обеспечить перенос празднования Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня», сообщается на сайте Кремля. Такое поручение Владимир Путин дал по итогам состоявшейся ещё в январе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Тогда одна из её участниц обратила внимание, что часто День молодежи выпадает на будний день. И тогда ребята в праздник «либо сдают сессию, либо работают». Срок выполнения поручения Владимира Путина - 1 мая.

Если это произойдёт, то уже в 2023 году День молодёжи страна отметит 24 июня.

Праздник впервые был установлен ещё при СССР в 1958 году. Он назывался День советской молодёжи и отмечался в последнее воскресенье июня. В 1993 году, уже после распада Советского Союза, первый президент России Борис Ельцин распорядился впредь праздновать День молодёжи 27 июня.

молодёжь праздники

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