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«Вспыхнет – мало не покажется»: В доме в селе Бурятии устраивают странные сборища

«Вспыхнет – мало не покажется»: В доме в селе Бурятии устраивают странные сборища
Общество,  Фото:pixabay.com
Местные жители боятся, что рано иди поздно там случится пожар

Жители прибайкальского села Турунтаево обеспокоены постоянными сборищами, которые устраивают по вечерам в одном из домов на улице Гагарина. Люди поинтересовались у властей в местной группе «Прибайкалье-инфо.24/7», до каких пор всё это будет продолжаться.

- Ждут, когда случится пожар. Там бьют стёкла и курят, а на весенних каникулах школьники бегают в этом доме. Впереди лето. Нам что, ждать беды? Вспыхнет – мало не покажется, – заявили сельчане.

Ситуацию прокомментировал и. о главы администрации Прибайкальского района Сергей Ситников. Как выяснилось, дом должны расселить. «После отъезда последней семьи это здание снесут», – подчеркнул он. 
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