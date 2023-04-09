Местные жители боятся, что рано иди поздно там случится пожар
Жители прибайкальского села Турунтаево обеспокоены постоянными сборищами, которые устраивают по вечерам в одном из домов на улице Гагарина. Люди поинтересовались у властей в местной группе «Прибайкалье-инфо.24/7», до каких пор всё это будет продолжаться.
- Ждут, когда случится пожар. Там бьют стёкла и курят, а на весенних каникулах школьники бегают в этом доме. Впереди лето. Нам что, ждать беды? Вспыхнет – мало не покажется, – заявили сельчане.
Ситуацию прокомментировал и. о главы администрации Прибайкальского района Сергей Ситников. Как выяснилось, дом должны расселить. «После отъезда последней семьи это здание снесут», – подчеркнул он.
«Вспыхнет – мало не покажется»: В доме в селе Бурятии устраивают странные сборища
Общество, Фото:
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