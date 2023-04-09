В Бурятии объяснили, как семьям мобилизованных оформить единое пособие

Ежемесячные выплаты участникам СВО при его назначении учитывать не будут





С 1 января в Бурятии, как и во всей стране, появилось единое универсальное пособие. Оно заменило несколько разных, которые россияне получали ранее – беременным, вставшим на учёт в ранние сроки, на первенца, на третьего (и последующих детей) до трёх лет, а также на ребятишек от 3 до 8 лет и школьников от 8 до 17-ти.Перед оформлением таких пособий проводят комплексную оценку. Деньги полагаются только нуждающимся семьям, где доход на одного человека меньше размера прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе. Имущество должно отвечать установленным требованиям.При назначении выплаты учитывают доходы от трудовой деятельности (включая авторские гонорары), от предпринимательства и самозанятости, банковских вкладов, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, а также пенсии, стипендии, уже имеющиеся меры соцподдержки и алименты. Объективными причинами для отсутствия заработка считаются беременность, уход за маленькими детьми, людьми с инвалидностью или пожилыми, очное обучение (для членов семьи младше 23 лет), служба в армии (и три месяца после демобилизации), непрерывное лечение в течение трёх месяцев и более (если ребёнок болел, а отец или мать за ним ухаживали), безработица и пребывание в колонии.В социальном фонде России по Бурятии рассказали, как подать заявление на единое пособие семьям мобилизованных. Как выяснилось, учитывать денежное довольствие, которое ежемесячно получают участники СВО, при этом не будут – в отличие от имущества. Назначается выплата на 6 месяцев.- При подаче заявления на портале Госуслуг в разделе 6 («Дополнительные сведения о семье») необходимо поставить галочку, а после – в течение 10 рабочих дней принести в клиентскую службу СФР справку из военкомата о мобилизации. В противном случае заявление рассмотрят на общих основаниях – с учётом доходов всех членов семьи, – пояснили в ведомствеТам напомнили: срок выплаты пособия на ребёнка от 8 до 17 лет истекает 30 апреля, и потому обращаться за ним нужно уже в мае.