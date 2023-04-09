В Бурятии объяснили, как семьям мобилизованных оформить единое пособие

Ежемесячные выплаты участникам СВО при его назначении учитывать не будут
Перед оформлением таких пособий проводят комплексную оценку. Деньги полагаются только нуждающимся семьям, где доход на одного человека меньше размера прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе. Имущество должно отвечать установленным требованиям.
При назначении выплаты учитывают доходы от трудовой деятельности (включая авторские гонорары), от предпринимательства и самозанятости, банковских вкладов, выигрышей, продажи и сдачи в аренду имущества, а также пенсии, стипендии, уже имеющиеся меры соцподдержки и алименты. Объективными причинами для отсутствия заработка считаются беременность, уход за маленькими детьми, людьми с инвалидностью или пожилыми, очное обучение (для членов семьи младше 23 лет), служба в армии (и три месяца после демобилизации), непрерывное лечение в течение трёх месяцев и более (если ребёнок болел, а отец или мать за ним ухаживали), безработица и пребывание в колонии.
В социальном фонде России по Бурятии рассказали, как подать заявление на единое пособие семьям мобилизованных. Как выяснилось, учитывать денежное довольствие, которое ежемесячно получают участники СВО, при этом не будут – в отличие от имущества. Назначается выплата на 6 месяцев.
- При подаче заявления на портале Госуслуг в разделе 6 («Дополнительные сведения о семье») необходимо поставить галочку, а после – в течение 10 рабочих дней принести в клиентскую службу СФР справку из военкомата о мобилизации. В противном случае заявление рассмотрят на общих основаниях – с учётом доходов всех членов семьи, – пояснили в ведомстве
Там напомнили: срок выплаты пособия на ребёнка от 8 до 17 лет истекает 30 апреля, и потому обращаться за ним нужно уже в мае.