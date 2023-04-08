В Бурятии возможен небольшой снег

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ ветер до 20 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 8 апреля в республике переменная облачность, утром и днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный ночью 5-10, днём 16-21, в отдельных районах 7-12 м/с. Температура днём +10,+15, местами 0,+5.



В Улан-Удэ без осадков, во второй половине дня возможен небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура днём +11,+13.

