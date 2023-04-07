Точно в цель: Военнослужащий из Бурятии совершил подвиг на СВО

Он вместе с сослуживцами уничтожил боевую технику противника





В официальном telegram-канале Минобороны России рассказали о военнослужащем из Бурятии, который отличился на СВО. Старший наводчик, рядовой Аюр Очиров в составе орудийного расчёта поддерживал огнём оборонительные действия российских войск.- Численно превосходящий противник, задействовав артиллерию и миномёты, пытался силами пехоты и бронетанковых групп прорвать оборону, – сообщили в министерстве обороны РФ. – Аюр Очиров, получив координаты цели, точно определил дальность до объектов и точку прицеливания, быстро навёл орудие и открыл огонь на поражение.Его расчёт уничтожил две боевые бронированные машины, БМП, а также несколько пехотинцев противника. В итоге российские десантники отбили атаку. Противнику, понёсшему существенные потери, пришлось отступить.