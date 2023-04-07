В Улан-Удэ привезли древнюю икону первой половины XVI века
7 апреля православные христиане отметили великий двунадесятный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. В Бурятии накануне праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил всенощное бдение в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ. Главе Бурятской митрополии сослужили клирики собора.
В этот день в главный собор республики была принесена древняя икона Благовещения Пресвятой Богородицы первой половины XVI века. Эта икона написана в первой трети XVI века, при великом князе Василии III, и, по мнению искусствоведов, происходит из ростово-суздальских земель, либо, возможно, из северных провинций Новгорода, испытавших воздействие ростовской культуры. До наших дней икона сохранилась в хорошем состоянии.
- В самый день праздника митрополит Иосиф совершил в соборном храме Улан-Удэ божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в соединении с вечерней. По окончании литургии перед иконой праздника было совершено славление. Затем митрополит Иосиф обратился к прихожанам с архипастырским словом, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
В Бурятии православные верующие отметили Благовещение
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