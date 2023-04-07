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Хоккеисты Бурятии стали призёрами «Кубка двух озёр»

Хоккеисты Бурятии стали призёрами «Кубка двух озёр»
Общество,  Фото:«Вести-Иркутск»
Турнир выиграла команда Иркутского политеха

В Монголии состоялся второй этап международного турнира по хоккею с мячом «Кубок двух озёр». Он прошёл 4 апреля на льду озера Хубсугул. В соревнованиях приняли участие команда «Иркутский политех» Иркутского национального исследовательского технического университета, студенческая сборная Бурятии и молодёжная сборная Монголии.

Посмотреть на игру пришли жители пограничного посёлка Ханх. Сначала на лёд вышли хоккеисты из Монголии и Бурятии. Сборную Монголию решили поддержать четыре игрока из института геохимии СО РАН во главе с директором Александром Перепеловым. Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу бурятской команды. Во второй игре сборная Бурятии уступила со счётом 2:0 команде «Иркутский политех». Хоккеисты ИрНИТУ победили и в третьей игре, обыграв монгольских соперников со счётом 2:6.

По итогам двух этапов турнира победила команда Иркутской области. Второе место заняла студенческая сборная Бурятии. На третьем – молодёжная сборная Монголии. Команды получили награды и памятные кубки.

Как сообщает пресс-служба ИрНИТУ, также оргкомитет турнира решил наградить кубком самого юного хоккеиста Дулуу (11 лет) из сборной команды Монголии. Кроме этого, на церемонии награждения презенты получили и жители посёлка Ханх.

- Есть идея проводить подобные турниры ежегодно, делать их более масштабными, привлекать к участию местных жителей, – озвучил планы ректор ИрНИТУ Михаил Корняков.

Байкал Хубсугул Монголия Иркутская область Бурятия спорт хоккей кубок хоккей с мячом

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