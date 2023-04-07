Жителям Бурятии рассказали, что делать с найденными дикими зверями

Специалисты посоветовали не трогать их



В Бурприроднадзоре объяснили, что делать жителям республики, если они вдруг обнаружили диких животных или птиц. Как показывает практика – ничего.



- Дайте возможность зверю уйти в естественную среду обитания, в свой родной дом, – посоветовали в ведомстве.



Если же животное или пернатое ранены, необходимо сообщить об этом в Бурприроднадзор по телефону 8 (3012) 44-44-97. Самостоятельно везти их никуда не нужно – по неопытности можно не только навредить живым существам, но и подвергнуть себя опасности. К тому же по закону это могут трактовать как незаконную охоту.



Специалисты напомнили: не следует трогать птичьи гнёзда, тревожить отдыхающих копытных и уж тем более – фотографировать медведя, который вдруг встретился где-нибудь на опушке. Дикие животные, как правило, боятся человека и не проявляют агрессию первыми. Достаточно обозначить своё присутствие – и они будут держаться на безопасном расстоянии.



- Старайтесь, находясь в лесу, издавать больше звуков, чтобы заблаговременно предупредить обитателей, что вы здесь, – подчеркнули в ведомстве. – Подбирать детёнышей зверей категорически запрещается – даже если потом вернуть их обратно, они будут брошены и погибнут.



Те же лоси и медведи, защищая своё потомство, могут быть очень опасны для людей. Не стоит спасать и слётков – птенцов, покинувших гнездо в том возрасте, когда они ещё не умеют летать, но зато уже активно перемещаются и добывают себе пропитание.

