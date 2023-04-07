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В Иркутске временно ограничат движение большегрузов

В Иркутске временно ограничат движение большегрузов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Запрет коснётся 10 участков

С 10 апреля по 9 мая 2023 года в Иркутске введут временные ограничения на движение транспортных средств с грузом или без груза, с нагрузкой на ось свыше 6 тонн. Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Ограничения касаются следующих объектов:
- улица 2-я Батарейная на участке от путепровода через ж/д пути на станции «Батарейная» до Московского тракта;
- подход к Иркутску км 1867+000 – км 1867+950;
- подход к Иркутску км 1867+950 – км 1868+900;
- подход к Иркутску км 1868+900 – км 1873+000;
- улица Трактовая;
- объездная дорога микрорайона Ново-Ленино с развязками;
- улица Маршала Конева на участке от границы города Иркутска до бульвара Рябикова;
- бульвар Рябикова на участке от дома № 31б до улицы Сергеева;
- улица Сергеева;
- объездная дорога микрорайонов Университетский и Первомайский.

Как сообщает администрация Иркутска, меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог. До начала введения ограничений на объектах установят информационные щиты и запрещающие знаки.

Временные ограничения не распространяются:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог;
- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов.

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