В Иркутске временно ограничат движение большегрузов

Запрет коснётся 10 участков



С 10 апреля по 9 мая 2023 года в Иркутске введут временные ограничения на движение транспортных средств с грузом или без груза, с нагрузкой на ось свыше 6 тонн. Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.



Ограничения касаются следующих объектов:

- улица 2-я Батарейная на участке от путепровода через ж/д пути на станции «Батарейная» до Московского тракта;

- подход к Иркутску км 1867+000 – км 1867+950;

- подход к Иркутску км 1867+950 – км 1868+900;

- подход к Иркутску км 1868+900 – км 1873+000;

- улица Трактовая;

- объездная дорога микрорайона Ново-Ленино с развязками;

- улица Маршала Конева на участке от границы города Иркутска до бульвара Рябикова;

- бульвар Рябикова на участке от дома № 31б до улицы Сергеева;

- улица Сергеева;

- объездная дорога микрорайонов Университетский и Первомайский.



Как сообщает администрация Иркутска, меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог. До начала введения ограничений на объектах установят информационные щиты и запрещающие знаки.



Временные ограничения не распространяются:

- на международные перевозки грузов;

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог;

- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов.



