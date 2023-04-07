Запрет коснётся 10 участков
С 10 апреля по 9 мая 2023 года в Иркутске введут временные ограничения на движение транспортных средств с грузом или без груза, с нагрузкой на ось свыше 6 тонн. Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
Ограничения касаются следующих объектов:
- улица 2-я Батарейная на участке от путепровода через ж/д пути на станции «Батарейная» до Московского тракта;
- подход к Иркутску км 1867+000 – км 1867+950;
- подход к Иркутску км 1867+950 – км 1868+900;
- подход к Иркутску км 1868+900 – км 1873+000;
- улица Трактовая;
- объездная дорога микрорайона Ново-Ленино с развязками;
- улица Маршала Конева на участке от границы города Иркутска до бульвара Рябикова;
- бульвар Рябикова на участке от дома № 31б до улицы Сергеева;
- улица Сергеева;
- объездная дорога микрорайонов Университетский и Первомайский.
Как сообщает администрация Иркутска, меры приняты для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог. До начала введения ограничений на объектах установят информационные щиты и запрещающие знаки.
Временные ограничения не распространяются:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог;
- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов.
В Иркутске временно ограничат движение большегрузов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Отличившихся наградят от лица правительства республики
Запрет коснётся 10 участков
В Улан-Удэ привезли древнюю икону первой половины XVI века
Псы могут напасть на человека, защищая свою территорию
Он вместе с сослуживцами уничтожил боевую технику противника
Госдума может принять поправки 11 апреля
Специалисты посоветовали не трогать их
Они вышли на субботник
Горожане считают, что им нужно запретить езду по тротуарам
Её исполнит уроженка республики
«Облаву» на них устроили в Истоке
Пройдут концерты, выставки, пасхальные забавы, хороводы и мастер-классы по росписи яиц
Это связано с поправками в республиканский закон
Сертификат помогает получить медицинские, социальные и другие услуги
Местные бурёнки едят прямо из мусорных баков