В отдалённом микрорайоне Улан-Удэ за день поймали десяток бродячих собак

«Облаву» на них устроили в Истоке



В четверг, 6 апреля, в улан-удэнском микрорайоне Исток состоялся очередной «собачий» рейд. Там весь день ловили безнадзорных псов, а специальные мобильные группы проверяли, соблюдают ли местные жители правила содержания домашних питомцев.



На улице Встречная, 47/1 развернули ветеринарный пункт, где все желающие могли бесплатно привить собак от бешенства, а за 355 рублей – зарегистрировать их и установить специальный микрочип.



Всего в Истоке удалось поймать десять бездомных четвероногих. Мобильные группы обошли 133 домовладения и провели 16 профилактических бесед. За нарушения при регистрации и выгуле собак на их хозяев составили три протокола, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

