В Иволгинском районе зарегистрировали 100-го новорождённого

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

«Юбилейным» ребёнком стала малышка Валерия



27 марта в Иволгинском районе Бурятии зарегистрирован 100-й новорождённый с начала года. Девочка родилась 15 марта.



Малышку назвали Валерией. Сотрудники Иволгинского районного отдела поздравили её маму Юлию с рождением дочери. Они пожелали ей быть здоровой, умной и ласковой, а также стать настоящей красавицей, как её мама. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

