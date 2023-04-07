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В Иволгинском районе зарегистрировали 100-го новорождённого

В Иволгинском районе зарегистрировали 100-го новорождённого
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
«Юбилейным» ребёнком стала малышка Валерия

27 марта в Иволгинском районе Бурятии зарегистрирован 100-й новорождённый с начала года. Девочка родилась 15 марта.

Малышку назвали Валерией. Сотрудники Иволгинского районного отдела поздравили её маму Юлию с рождением дочери. Они пожелали ей быть здоровой, умной и ласковой, а также стать настоящей красавицей, как её мама. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
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