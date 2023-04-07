В районе Бурятии супруги отпраздновала «золотую свадьбу»

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Мухоршибирскую чету поздравили с 50-летием создания семьи



1 апреля в Мухоршибирском районе Бурятии чествовали «золотых юбиляров» – семью Филипповых Александра Ивановича и Татьяны Алексеевны. Чету поздравили работники районного отдела ЗАГСа, представители администраций района и муниципального образования сельское поселение «Мухоршибирское». Юбилярам были вручены памятные подарки.



- Познакомились мы в 1969 году в магазине села Мухоршибирь. Высокий голубоглазый парень не мог не привлечь внимания. Как оказалось, он приехал для заключения договора о закупке овощей для военной части, в которой служил. После знакомства мы разъехались: я на учёбу в Улан-Удэ, а Александр вернулся в часть. Отслужив, он уехал в деревню (он родом из Читинской области), где устроился работать в колхозе. После окончания института я по распределению попала в Кабанский район учителем физики и математики, а Александр перебрался работать поближе ко мне, в Ангарский грузовой АФП шофёром. Все это время мы продолжали созваниваться, встречаться и писать друг другу письма. А в 1973 году Саша предложил узаконить наши отношения и 29 марта 1973 года мы расписались в Мухоршибирском районном отделе ЗАГС, - вспоминает Татьяна Алексеевна.



В семье Филипповых выросли трое дочерей. Сейчас юбиляры – любящие и любимые дедушка и бабушка троих внуков и правнука, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

