Пройдут концерты, выставки, пасхальные забавы, хороводы и мастер-классы по росписи яиц
16 апреля православные верующие в России отметят светлый праздник Пасхи. К празднику в городе Иркутск запланировано несколько мероприятий, сообщает администрация города.
8 апреля в 13:00 состоится концерт «Вербное воскресенье» (возрастное ограничение 0+), который станет заключительным в рамках фестиваля народной музыки и фольклора «Певучая Ангара» (0+).
В программе концерта – обрядовый вербохлёст, игры и праздничный концерт с участием творческих коллективов «Прибайкалье», «Родничок», «Узорочье», «Еланка», «Сибирская заимка», «Лукошко», «Лучинушка», «Ай-ли-лей», «Забава», «Кудесы», «Потеха», «Веснушки», «Затейники», «Задоринки», театральной школы Михаила Корнева. Мероприятие пройдёт в детском культурном центре «Дружба» центра образования № 47 (проспект Маршала Жукова, 56). Вход свободный.
13 апреля в 14:00 в доме ремёсел и фольклора откроется выставка детских поделок «Пасха радость нам несёт» (возрастное ограничение 0+).
До 28 апреля по заявкам будут проходить пасхальные забавы и мастер-классы по росписи яиц (возрастное ограничение 0+). Филиал музея истории города Иркутска имени А. М. Сибирякова находится на улице Декабрьских Событий, 102.
22 апреля в 12:00 у Спасского храма (улица Сухэ-Батора, 2) начнётся праздник хороводов «На пасхальной седмице» (возрастное ограничение 0+) с народными играми и колокольными звонами. На мероприятии иркутские мастерицы представят традиционные народные костюмы. Все желающие смогут подняться на старейшую колокольню города.
В Иркутске с размахом отметят Пасху
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