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В Бурятии оформляют реабилитационные сертификатов для участников СВО

В Бурятии оформляют реабилитационные сертификатов для участников СВО
Общество,  Фото:screenshot
Сертификат помогает получить медицинские, социальные и другие услуги

Реабилитационные сертификаты помогают получить все необходимые меры соцподдержки участникам СВО. За последний месяц было оформлено 25 таких сертификатов, сообщает минсоцзащиты Бурятии.

Этот документ важен для получения целого ряда услуг в рамках комплексной программы реабилитации, которая включает медицинские, психологические услуги, профессиональное обучение, трудоустройство и другие.

Заявление на получение реабилитационного сертификата подаётся участником через портал Госуслуг, откуда оно направляется в платформу государственных сервисов, где отрабатывается в кратчайшие сроки специалистами министерства.

Ответ заявителю в виде уведомления об оказании услуги с электронной цифровой подписью и сам сертификат приходит также в личный кабинет на портале Госуслуг.

- В первую очередь при получении данного сертификата будет предоставлен широкий спектр реабилитационных услуг в Республиканском госпитале ветеранов войн. Здесь уже разработана программа комплексной реабилитации. Курс лечения составляет 12 дней, - добавили в министерстве.

Получить подробную информацию можно по телефону горячей линии: 122 или в чат-боте «Помощь участникам СВО и их семьям» veteran_03bot .


СВО минсоцзащиты

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