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На Пхукете больше всего туристов из России

На Пхукете больше всего туристов из России
Общество,  Фото:pixabay.com.
В марте на остров прилетело россиян в два раза больше, чем туристов из Китая

Российские туристы преобладают среди гостей Пхукета по итогам марта. Иммиграционная служба обнародовала статистику прибытия иностранцев в аэропорт курортного острова: всего прилетело 363,8 тыс. человек. Больше всего было граждан России – 94,3 тыс. отдыхающих. Фактически, каждый четвёртый турист - из России, сообщил портал «Турдом» со ссылкой на иммиграционную службу Пхукета.

Китайских туристов, несмотря на ожидания высокой активности с их стороны, приехало в 2 раза меньше, чем россиян, – 45,1 тыс. На третьем месте представители Индии – 28,4 тыс. туристов. Из Казахстана приехало 18,2 тыс., а из ФРГ – 16,8 тыс. человек.

- Туристы из России – самая представительная группа среди иностранцев на основных курортах Таиланда – на Пхукете, в Паттайе и на Самуи. Как подсчитала иммиграционная полиция страны, только за январь-февраль королевство приняло более 370 тыс. россиян, пишут эксперты портала.

Российские туроператоры скорректировали график вылетов на курорты Таиланда в летний сезон, однако на Пхукет останутся рейсы из нескольких российских городов –Москвы, Иркутска и Новосибирска.



туризм Таиланд путешественники

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