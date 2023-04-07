Многодетные Закаменского районе Бурятии получили жилищные сертификаты



Всего в 2023 году такую поддержку получат 56 многодетных семей, в которых воспитывается шесть и более детей. Сейчас семьи, получившие сертификаты, занимаются подбором жилых помещений, сообщило минсоцзащиты Бурятии.







В Закаменском районе Бурятии многодетные семьи, имеющие шесть и более детей, получили свидетельства о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья. Накануне им торжественно вручили сертификаты на жильё. Сертификаты были вручены главой Закаменского района.Сертификаты на жильё были предоставлены согласно очерёдности семьям из города Закаменск, сельских поселений «Шара-Азаргинское», «Бургуйское», «Хамнейское» и «Дутулурское».К примеру, одним из получателей жилищного сертификата стала многодетная семья, которая живёт и работает в сельском поселении «Шара-Азаргинское». Они родили и воспитывают семь детей. Мама работает поваром в Шара-Азаргинской школе, отец - директор сельского дома культуры.- Для нашей семьи это большой праздник, мы с самого рождения живём в родном улусе Шара-Азарга Закаменского района, это родина наших родителей. Старшие дети у нас уже студенты, учатся в Улан-Удэ. Для нас это настоящее счастье сейчас получить такую поддержку от государства для приобретения жилья нашей большой дружной семье. Сейчас начнём подбирать подходящее жильё, - поделилась радостью многодетная мама.