В Улан-Удэ начали строить новый детский сад













В Улан-Удэ в микрорайоне Радужный на улице Юности стартовало строительство детского сада на 280 мест.Возводит учреждение подрядная организация ООО «Регионстрой». Сейчас ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей водоснабжения и устройству фундамента.- Детсад будет построен по типовому проекту – в каждой группе предусмотрены игровые, спальни, раздевальные, буфетные, санузлы. Ттакже здесь будут музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2023 года, - сообщили в администрации города.Также в этом году началось строительство детсадов по улицам Гармаева и Менжинского на 100 и 240 мест соответственно.В прошлом году в столице Бурятии открылось пять детских садов в микрорайонах Дивизионный, Забайкальский, на улицах Лермонтова, Конечная и Боевая.