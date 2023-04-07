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В Улан-Удэ начали строить новый детский сад

Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Садик строят в микрорайоне Радужный

В Улан-Удэ в микрорайоне Радужный на улице Юности стартовало строительство детского сада на 280 мест.

Возводит учреждение подрядная организация ООО «Регионстрой». Сейчас ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей водоснабжения и устройству фундамента.


- Детсад будет построен по типовому проекту – в каждой группе предусмотрены игровые, спальни, раздевальные, буфетные, санузлы. Ттакже здесь будут музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2023 года, - сообщили в администрации города.



Также в этом году началось строительство детсадов по улицам Гармаева и Менжинского на 100 и 240 мест соответственно.

В прошлом году в столице Бурятии открылось пять детских садов в микрорайонах Дивизионный, Забайкальский, на улицах Лермонтова, Конечная и Боевая.

детские сады

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