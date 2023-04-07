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В Бурятии возле целебных источников собрали более 20 мешков мусора

В Бурятии возле целебных источников собрали более 20 мешков мусора
Общество,  Фото:национальный парк «Тункинский»
Экологическую акцию провели в Тункинском нацпарке

Сотрудники национального парка «Тункинский» провели экологическую акцию в туристической местности Хонгор Уула, известной уникальными целебными минеральными источниками-аршанами.

- Проводить подобные мероприятия – ежегодная традиция. Перед началом туристического сезона в данной местности предстоит ещё не один экологический десант, - рассказали в нацпарке.

Сотрудники парка вместе со студентами-практикантами Байкальского колледжа недропользования собрали более 20 мешков мусора.

Как отметили в отделе туризма и рекреации национального парка, Хонгор Уула – бальнеологическая курортная местность, поэтому важно поддерживать объект туристической инфраструктуры в чистоте и порядке.

Также в нацпарке напомнили о правилах пожароопасного периода – о том, что запрещается делать в лесу: разводить костры; бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу; использовать пиротехнические изделия; оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал; оставлять мусор; поджигать сухую траву.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 3 апреля на территории Тункинского национального парка был объявлен пожаропасный сезон.




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