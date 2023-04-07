Иркутск примет финал первенства России по хоккею с мячом

Календарь матчей



10 апреля, понедельник

13:00 Сборная Свердловской области – «Кузбасс»

16:00 Сборная Хабаровского края – «Родина»

19:00 «Байкал-Энергия — ЦРС» – «Енисей»



11 апреля, вторник

13:00 «Кузбасс» – «Водник»

16:00 Сборная Хабаровского края – «Енисей»

19:00 «Родина» – сборная Свердловской области



12 апреля, среда

13:00 «Енисей» – «Кузбасс»

16:00 «Водник» – «Родина»

19:00 «Байкал-Энергия — ЦРС» – сборная Хабаровского края



13 апреля, четверг

День отдыха



14 апреля, пятница

13:00 «Родина» – «Енисей»

16:00 «Водник» – сборная Свердловской области

19:00 «Кузбасс» – «Байкал-Энергия — ЦРС»



15 апреля, суббота

9:00 Сборная Свердловской области – «Енисей»

12:00 «Кузбасс» – сборная Хабаровского края

15:00 «Водник» – «Байкал-Энергия — ЦРС»



16 апреля, воскресенье

9:00 Сборная Хабаровского края – сборная Свердловской области

12:00 «Енисей» – «Водник»

15:00 «Байкал-Энергия — ЦРС» – «Родина»



17 апреля, понедельник

9:00 «Водник» – сборная Хабаровского края

12:00 «Родина» – «Кузбасс»

19:00 Сборная Свердловской области – «Байкал-Энергия — ЦРС»



Возрастное ограничение: 0+.





В Иркутске, в ледовом дворце «Байкал» с 10 по 17 апреля пройдёт финальный этап первенства России по хоккею с мячом среди юниоров 18–19 лет. На турнире сыграют сильнейшие команды страны: сборные Хабаровского края и Свердловской области, красноярский «Енисей», кемеровский «Кузбасс», архангельский «Водник», кировская «Родина» и иркутская «Байкал-Энергия – ЦРС».Финальный этап первенства страны по хоккею с мячом стартует в 10 апреля. В этот день будут сыграны три матча. Иркутская команда выйдет на лёд в 19:00, соперником иркутян станет красноярский «Енисей».Турнир завершится 17 апреля. Заключительная игра первенства начнётся в ледовом дворце «Байкал» в 19:00: «Байкал-Энергия – ЦРС» сыграет со сборной Свердловской области. После матча пройдёт церемония награждения победителей, призёров и лучших игроков.Вход на все матчи турнира для болельщиков свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.