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Иркутск примет финал первенства России по хоккею с мячом

Иркутск примет финал первенства России по хоккею с мячом
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях примут участие команды юниоров

В Иркутске, в ледовом дворце «Байкал» с 10 по 17 апреля пройдёт финальный этап первенства России по хоккею с мячом среди юниоров 18–19 лет. На турнире сыграют сильнейшие команды страны: сборные Хабаровского края и Свердловской области, красноярский «Енисей», кемеровский «Кузбасс», архангельский «Водник», кировская «Родина» и иркутская «Байкал-Энергия – ЦРС».

Финальный этап первенства страны по хоккею с мячом стартует в 10 апреля. В этот день будут сыграны три матча. Иркутская команда выйдет на лёд в 19:00, соперником иркутян станет красноярский «Енисей».

Турнир завершится 17 апреля. Заключительная игра первенства начнётся в ледовом дворце «Байкал» в 19:00: «Байкал-Энергия – ЦРС» сыграет со сборной Свердловской области. После матча пройдёт церемония награждения победителей, призёров и лучших игроков.

Вход на все матчи турнира для болельщиков свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Календарь матчей

10 апреля, понедельник
13:00 Сборная Свердловской области – «Кузбасс»
16:00 Сборная Хабаровского края – «Родина»
19:00 «Байкал-Энергия — ЦРС» – «Енисей»

11 апреля, вторник
13:00 «Кузбасс» – «Водник»
16:00 Сборная Хабаровского края – «Енисей»
19:00 «Родина» – сборная Свердловской области

12 апреля, среда
13:00 «Енисей» – «Кузбасс»
16:00 «Водник» – «Родина»
19:00 «Байкал-Энергия — ЦРС» – сборная Хабаровского края

13 апреля, четверг
День отдыха

14 апреля, пятница
13:00 «Родина» – «Енисей»
16:00 «Водник» – сборная Свердловской области
19:00 «Кузбасс» – «Байкал-Энергия — ЦРС»

15 апреля, суббота
9:00 Сборная Свердловской области – «Енисей»
12:00 «Кузбасс» – сборная Хабаровского края
15:00 «Водник» – «Байкал-Энергия — ЦРС»

16 апреля, воскресенье
9:00 Сборная Хабаровского края – сборная Свердловской области
12:00 «Енисей» – «Водник»
15:00 «Байкал-Энергия — ЦРС» – «Родина»

17 апреля, понедельник
9:00 «Водник» – сборная Хабаровского края
12:00 «Родина» – «Кузбасс»
19:00 Сборная Свердловской области – «Байкал-Энергия — ЦРС»

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Иркутск хоккей с мячом спорт первенство России

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