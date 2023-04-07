В республике стартует конкурс «Дом культуры. Новый формат»
В Бурятии пройдёт региональный этап всероссийского конкурса на определение лучшего реализованного проекта «Дом культуры. Новый формат». Первый этап пройдёт с 10 апреля по 2 мая, сообщает республиканское министерство культуры.
В конкурсе могут принять участие государственные и муниципальные культурно-досуговые учреждения.
Конкурс проводится по трём номинациям:
- проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа (поселенческий уровень);
- проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа (муниципальный уровень);
- проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень субъекта).
Победители регионального этапа конкурса будут определены до 19 мая. После прохождения регионального этапа они примут участие уже в финальном этапе конкурса.
Итоговый список победителей финала конкурса будет объявлен к 1 сентября. Победителям конкурса (первое, второе и третье место в каждой номинации) вручается денежное поощрение и диплом I, II или III степени (в зависимости от призового места). Четвёртые и пятые места – вручается поощрительный приз и диплом участника конкурса.
В Бурятии выберут лучшие дома культуры
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Садик строят в микрорайоне Радужный
В марте на остров прилетело россиян в два раза больше, чем туристов из Китая
В этих семьях воспитывается шесть и более детей
Экологическую акцию провели в Тункинском нацпарке
Дом строят в Селенгинском районе
В республике стартует конкурс «Дом культуры. Новый формат»
Пёсик, которого всю жизнь держали на цепи, обрёл новый дом
На косулю, вероятно, набросились собаки
Дашиниму Содномдоржиева включил туда Владимир Путин
В том числе жители пожаловались на разрушенную дорогу после замены труб
Победителям вручили переходящий кубок
У него осталось двое детей
Жильцам уже посоветовали обратиться туда с заявлением на «управляшку»
Там уберут мусор и избавятся от лишней растительности
Она избежала реального срока