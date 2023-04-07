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В Бурятии выберут лучшие дома культуры

В Бурятии выберут лучшие дома культуры
Общество,  Фото:pixabay.com.
В республике стартует конкурс «Дом культуры. Новый формат»

В Бурятии пройдёт региональный этап всероссийского конкурса на определение лучшего реализованного проекта «Дом культуры. Новый формат». Первый этап пройдёт с 10 апреля по 2 мая, сообщает республиканское министерство культуры.

В конкурсе могут принять участие государственные и муниципальные культурно-досуговые учреждения.

Конкурс проводится по трём номинациям:
- проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа (поселенческий уровень);
- проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа (муниципальный уровень);
- проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень субъекта).

Победители регионального этапа конкурса будут определены до 19 мая. После прохождения регионального этапа они примут участие уже в финальном этапе конкурса.
Итоговый список победителей финала конкурса будет объявлен к 1 сентября. Победителям конкурса (первое, второе и третье место в каждой номинации) вручается денежное поощрение и диплом I, II или III степени (в зависимости от призового места). Четвёртые и пятые места – вручается поощрительный приз и диплом участника конкурса.

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