В Бурятии выберут лучшие дома культуры

В республике стартует конкурс «Дом культуры. Новый формат»



В Бурятии пройдёт региональный этап всероссийского конкурса на определение лучшего реализованного проекта «Дом культуры. Новый формат». Первый этап пройдёт с 10 апреля по 2 мая, сообщает республиканское министерство культуры.



В конкурсе могут принять участие государственные и муниципальные культурно-досуговые учреждения.



Конкурс проводится по трём номинациям:

- проект, реализованный сельским культурно-досуговым учреждением клубного типа (поселенческий уровень);

- проект, реализованный районным или городским культурно-досуговым учреждением клубного типа (муниципальный уровень);

- проект, реализованный региональным культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень субъекта).



Победители регионального этапа конкурса будут определены до 19 мая. После прохождения регионального этапа они примут участие уже в финальном этапе конкурса.

Итоговый список победителей финала конкурса будет объявлен к 1 сентября. Победителям конкурса (первое, второе и третье место в каждой номинации) вручается денежное поощрение и диплом I, II или III степени (в зависимости от призового места). Четвёртые и пятые места – вручается поощрительный приз и диплом участника конкурса.



