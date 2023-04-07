На среднем Байкале активно тает лёд

О сроках вскрытия озера станет известно 17 апреля



В Иркутской области лёд исчезает у мысов и вдоль береговой линии байкальского пролива Малое море Прибайкальского национального парка. Этот весенний процесс наблюдают не только государственные инспекторы в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», но и сотрудники МЧС, а также посетители особо охраняемой природной территории.



В средней части озера Байкал толщина ледяного покрова на 5-25 см меньше нормы: таковы выводы гидрометеорологов Иркутского УГМС. Специалисты отмечают многочисленные трещины. Гладь льда в проливе, лишённая снега (из-за ветра или вследствие таяния) напрямую взаимодействует с солнечными лучами, из-за этого покрытие активно изменяет свою структуру и становится рыхлым.



- Из-за сезонных изменений льда и появления участков открытой воды у берега, многочисленных трещин в проливе Малое море, мной и коллегами было принято решение использовать в качестве служебного транспорта на льду только суда на воздушной подушке (СВП), а автомобили на шинах низкого давления («ТРЭКОЛы») – исключить. Судя по темпам таяния, срок использования СВП тоже не будет длительным: одна, максимум две недели, - заявил заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Василий Пестерев.



Прогноз гидрометеорологов по вскрытию озера Байкал и водохранилищ Иркутской области будет готов 17 апреля.



Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», в настоящее время выход и выезд на лёд Байкала смертельно опасны.



