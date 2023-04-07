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В национальном парке Бурятии ограничили доступ в лес

В национальном парке Бурятии ограничили доступ в лес
Общество,  Фото:pixabay.com
Гражданам разрешено посещать места массового отдыха

С 5 по 26 апреля включительно в связи с установлением особого противопожарного режима в лесах Бурятии на территории всех выделов и кварталов лесных участков национального парка «Тункинский» ограничено пребывание граждан в лесах. Исключения составляют сквозной проезд по дорогам общего пользования и посещение мест массового отдыха.

Ограничения не распространяется на:
- должностных лиц, осуществляющих в пределах своей компетенции федеральный государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территории федерального значения;
- лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и мобильных групп;
- сотрудников полиции, следственного комитета, прокуратуры задействованных в проведении мероприятий по профилактике лесных пожаров, в выявлении и пресечении преступлений и административных правонарушений или входящих в состав следственно-оперативных групп;
- лиц, включённых в состав добровольных пожарных дружин муниципальных образований сельских поселений Тункинского района;
- общественных инспекторов в области охраны окружающей среды ФГБУ «Национальный парк «Тункинский»;
- лиц, заключивших договора о природоохранной деятельности на территории «Национальный парк «Тункинский»;
- лиц, получивших разрешения на добычу охотничьих ресурсов (самцов тетерева и глухаря, самцов водоплавающей дичи (селезней)) в хозяйственной и рекреационной зонах на территории «Национальный парк «Тункинский» с 22 апреля 2023 года;
- лиц, заключивших договора купли-продажи лесных насаждений на территории «Национальный парк «Тункинский»;
- работников специализированных лесохозяйственных организаций, выполняющих работы по лесопатологическому обследованию, лесоустроительные (землеустроительные) работы, работы по государственной инвентаризации лесов, работы по государственному лесопатологическому мониторингу и государственному мониторингу воспроизводства лесов;
- лиц, осуществляющих аварийно-спасательные работы, охранно-профилактические работы линейных объектов;
- лиц, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах;
- работников 10-го Тункинского отряда ГПС РБ.

Напомним, что с 3 апреля на территории ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» в Бурятии объявлен пожароопасный сезон.

Бурятия национальный парк Тункинский район лесные пожары пожароопасный период

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