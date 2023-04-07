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В Иркутской области раненая косуля спряталась во дворе частного дома

В Иркутской области раненая косуля спряталась во дворе частного дома
Общество,  Фото:питомник "К-9"
На косулю, вероятно, набросились собаки

4 апреля в посёлке Горячие Ключи Иркутской области косуля забежала во двор частного дома и спряталась там. Морда и бока дикого животного были в ссадинах и кровоподтёках. Вероятно, её покусали собаки.

Иркутские зооволонтёры забрали косулю в ветеринарный госпиталь при питомнике «К-9».

- Нам позвонили, чтобы мы оказали помощь косуле. Молодой олень был отловлен, доставлен в ветеринарный госпиталь. Раны были обработаны. Переломов и серьёзных ран у косули нет, потому её через пару дней решено было выпустить в дикую природу, - рассказали представители «К-9».

Зооволонтёры отмечают, что дикое животное в условиях помещений и перевозок на машине, может испытывать глубочайший стресс. Поэтому спасённую косулю как можно быстрее выпустили в дикую природу. Вдали от домов и стай собак она сможет поправиться. 
дикие животные косуля

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