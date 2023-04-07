07 апреля

06 апреля

Популярное

Школьники Бурятии напишут рассказы о космических мирах

Школьники Бурятии напишут рассказы о космических мирах
Общество,  Фото:pixabay.com
Стартовал республиканский литературный конкурс, приуроченный ко Дню космонавтики

С 6 по 14 апреля в Бурятии проводится республиканский литературный конкурс сочинений и рассказов «Космические миры», посвящённый Дню космонавтики. Принять участие могут учащиеся средних и старших классов общеобразовательных учреждений республики в двух категориях: «С 7 по 8 классы», «С 9 по 11 классы».

На конкурс принимаются индивидуальные самостоятельные творческие работы (сочинения и рассказы) на тему «Космические миры». Конкурсные заявки и работы принимаются на электронную почту: [email protected]

17 апреля будут объявлены имена победителей. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте театра кукол «Ульгэр», сообщает его пресс-служба.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия конкурс рассказ литература сочинения космос день космонавтики школа дети кукольный театр

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проведут открытый турнир по конным скачкам
В Бурятии проведут открытый турнир по конным скачкам
Общество, 07.04.2023
Он пройдёт в конце мая в Иволгинском районе
Иркутск примет финал первенства России по хоккею с мячом
Иркутск примет финал первенства России по хоккею с мячом
Общество, 07.04.2023
В соревнованиях примут участие команды юниоров
Школьники Бурятии напишут рассказы о космических мирах
Школьники Бурятии напишут рассказы о космических мирах
Общество, 07.04.2023
Стартовал республиканский литературный конкурс, приуроченный ко Дню космонавтики
По Улан-Удэ проедет велопробег «Звезда Победы»
По Улан-Удэ проедет велопробег «Звезда Победы»
Общество, 07.04.2023
Он будет посвящён годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Хоккеисты Бурятии стали призёрами «Кубка двух озёр»
Хоккеисты Бурятии стали призёрами «Кубка двух озёр»
Общество, 07.04.2023
Турнир выиграла команда Иркутского политеха
«Гостеприимная Бурятия» поприветствует гостей всероссийского фестиваля
«Гостеприимная Бурятия» поприветствует гостей всероссийского фестиваля
Общество, 07.04.2023
В столице республики состоится концерт мастеров искусств и народного творчества
В Иволгинском районе зарегистрировали 100-го новорождённого
В Иволгинском районе зарегистрировали 100-го новорождённого
Общество, 07.04.2023
«Юбилейным» ребёнком стала малышка Валерия
В Бурятии совершат обряд поклонения хозяевам Байкала
В Бурятии совершат обряд поклонения хозяевам Байкала
Общество, 07.04.2023
Верующие принесут подношения Лусууд ханам
На севере Бурятии запущено движение поездов на 3 новых объектах
На севере Бурятии запущено движение поездов на 3 новых объектах
Общество, 07.04.2023
Теперь на вставках встречные поезда могут разъезжаться без остановки
В национальном парке Бурятии ограничили доступ в лес
В национальном парке Бурятии ограничили доступ в лес
Общество, 07.04.2023
Гражданам разрешено посещать места массового отдыха
На среднем Байкале активно тает лёд
На среднем Байкале активно тает лёд
Общество, 07.04.2023
О сроках вскрытия озера станет известно 17 апреля
Среди учителей Улан-Удэ выбрали «Двух звёзд»
Среди учителей Улан-Удэ выбрали «Двух звёзд»
Общество, 07.04.2023
За гран-при боролись наставники и молодые педагоги
В Чите разобьют парк на месте заброшенных карьеров
В Чите разобьют парк на месте заброшенных карьеров
Общество, 07.04.2023
В посёлке Кадала появится новая зелёная зона

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^