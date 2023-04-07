Школьники Бурятии напишут рассказы о космических мирах

Стартовал республиканский литературный конкурс, приуроченный ко Дню космонавтики
С 6 по 14 апреля в Бурятии проводится республиканский литературный конкурс сочинений и рассказов «Космические миры», посвящённый Дню космонавтики. Принять участие могут учащиеся средних и старших классов общеобразовательных учреждений республики в двух категориях: «С 7 по 8 классы», «С 9 по 11 классы».
На конкурс принимаются индивидуальные самостоятельные творческие работы (сочинения и рассказы) на тему «Космические миры». Конкурсные заявки и работы принимаются на электронную почту: [email protected]
17 апреля будут объявлены имена победителей. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте театра кукол «Ульгэр», сообщает его пресс-служба.
Возрастное ограничение: 12+.
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