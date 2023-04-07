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В Бурятии спасли заморенного голодом щенка

В Бурятии спасли заморенного голодом щенка
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Пёсик, которого всю жизнь держали на цепи, обрёл новый дом

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали, чем закончилась душераздирающая история щенка по кличке Хан. Прежний владелец морил его голодом. Пёсик, которому всего 5-6 месяцев, всю свою жизнь просидел на цепи.

- Хозяину – любителю горячительных напитков  – нужна была только «большая собака». О том, что животное нужно кормить, он вспоминал два-три раза в неделю, – сообщили ранее в организации.

Пьющего мужчину мало волновала судьба питомца, но и отдавать его он не собирался, пока тот не заболел. Хан смог выжить лишь благодаря неравнодушной соседке. Именно она всё это время подкармливала четвероногое.

У собаки обнаружили энтерит (воспаление слизистой оболочке тонкого кишечника, сопровождающееся острым течением и сильнейшей интоксикацией – прим.). Ей назначили курс антибиотиков и каждый день возили в ветеринарную клинику на капельницы. Состояние у животного было тяжёлым – обезвоживание плюс истощение. Щеночек отказывался от еды.

А на днях стало известно, что заметно подросшему Хану нашли хозяев.

- Его состояние ухудшалось день ото дня, пока добрая соседка не заметила это и не взяла на себя заботу о нём. Хан расцветал с каждым днём, становясь все более крепким и жизнерадостным щенком – поборол тяжёлую болезнь, научился доверять людям и, самое главное – обрёл свой дом. Без вашей помощи мы бы не смогли спасти его и заплатить за лечение. Спасибо за помощь, – обратились волонтёры к подписчикам в официальной группе «Собаки счастья» во «ВКонтакте».

 
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