В Бурятии спасли заморенного голодом щенка

Пёсик, которого всю жизнь держали на цепи, обрёл новый дом
- Хозяину – любителю горячительных напитков – нужна была только «большая собака». О том, что животное нужно кормить, он вспоминал два-три раза в неделю, – сообщили ранее в организации.
Пьющего мужчину мало волновала судьба питомца, но и отдавать его он не собирался, пока тот не заболел. Хан смог выжить лишь благодаря неравнодушной соседке. Именно она всё это время подкармливала четвероногое.
У собаки обнаружили энтерит (воспаление слизистой оболочке тонкого кишечника, сопровождающееся острым течением и сильнейшей интоксикацией – прим.). Ей назначили курс антибиотиков и каждый день возили в ветеринарную клинику на капельницы. Состояние у животного было тяжёлым – обезвоживание плюс истощение. Щеночек отказывался от еды.
А на днях стало известно, что заметно подросшему Хану нашли хозяев.
- Его состояние ухудшалось день ото дня, пока добрая соседка не заметила это и не взяла на себя заботу о нём. Хан расцветал с каждым днём, становясь все более крепким и жизнерадостным щенком – поборол тяжёлую болезнь, научился доверять людям и, самое главное – обрёл свой дом. Без вашей помощи мы бы не смогли спасти его и заплатить за лечение. Спасибо за помощь, – обратились волонтёры к подписчикам в официальной группе «Собаки счастья» во «ВКонтакте».
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