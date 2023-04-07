«Гостеприимная Бурятия» поприветствует гостей всероссийского фестиваля

В столице республики состоится концерт мастеров искусств и народного творчества



14 апреля в рамках всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в Улан-Удэ пройдёт концерт-приветствие мастеров искусств и народного творчества. Концерт «Гостеприимная Бурятия» представит культуру народов республики.



Вокально-хореографические, фольклорные, инструментальные номера исполнят мастера искусств и народного творчества. В программе участвуют: народная артистка Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева, актёр и мастер горлового пения Виктор Жалсанов, ансамбль песни и танца «Раздолье», казачий ансамбль «Черемушки», фольклорный ансамбль «Баян Сумбэр», ансамбль моринхуристов колледжа искусств им. П.И. Чайковского. Хореографические композиции исполнят: «Байкальские волны», «Гулувун» «Байкальские самоцветы», «Лотос», «Булжамуур», «Овация». Учащиеся республиканской цирковой школы покажут акробатический номер «Богини Байкала».



Песни в семейском распеве исполнит известный народный этнографический ансамбль «Судьбинушка» из Тарбагатайского района. Коллектив удостоен гранта в 2 млн рублей национального проекта «Культура» и звания лауреата всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в 2021 году.



Почётными гостями концерта станут 14 лучших любительских фольклорных коллективов, оркестры народных инструментов, ансамбли народного танца и песни из Республики Алтай, Саха (Якутия), Тывы, Хакасии, Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краёв, Иркутской, Кемеровской области, Бурятии и, конечно, жители Бурятии.



Гости республики – коллективы Сибири и дальнего Востока прошли отбор и стали участниками зонального этапа всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Напомним, что Бурятия впервые проводит зональный этап фестиваля-конкурса – крупнейшего смотра национального проекта «Культура». Республику на конкурсе представят два коллектива: образцовый ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга» (Кяхтинский район) и народный фольклорный ансамбль «Эхын буян» (г. Закаменск).



15 апреля станут известны первые из 20 лауреатов смотра – обладателей грантов в размере 2 млн рублей каждый национального проекта «Культура». Заключительным этапом станет гала-концерт лауреатов, который пройдёт в октябре в Москве. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества Бурятии.



Возрастное ограничение: 6+.

