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Студенты Бурятии участвуют в интеллектуальном «Движе»

Студенты Бурятии участвуют в интеллектуальном «Движе»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Финал турнира состоится 19 апреля

В Улан-Удэ городской интеллектуальный турнир «СТОличный движ» продолжает набирать обороты. Турнир проходит в рамках празднования столетия республики, поэтому основной темой заданий является история, культура и национальные бренды Бурятии.

Уже прошло три тура отборочного этапа, где «Движ» собрал несколько команд от техникумов и колледжей города. Финалистами стали «Рождённые в Бурятии» (Бурятский аграрный колледж имени М.Н. Ербанова), «НЛО» (Улан-Удэнский торгово-экономический техникум), «Вершина» (Байкальский колледж туризма и сервиса).

- Наш «Движ» это не просто вопросы и ответы, это целая система заданий в увлекательных форматах. Блиц раунды, тайные конверты, «картограф», игра капитанов и даже «чёрный ящик». Наши участники это не просто ребята, которые хотят выиграть главный приз, они настоящие знатоки своей республики, - сообщает пресс-служба центральной городской библиотеки имени И.К. Калашникова.

Заключительный турнир победителей пройдёт 19 апреля в стенах центральной городской библиотеки.

Возрастное ограничение: 12+.
Бурятия Улан-Удэ библиотека интеллектуальные игры

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