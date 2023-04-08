В музее республики проведут командную квест-игру для учащихся
28 апреля в Улан-Удэ пройдёт ежегодный детский интеллектуальный конкурс «Экомузейный эрудит». В стенах музея природы Бурятии вновь соберутся школьники 5-8 классов, чтобы проверить свои знания. Вопросы конкурса будут касаться экологии и охраны природы Бурятии.
- По мнению организаторов, подобные мероприятия способствуют пробуждению интереса у школьников к изучению природы родного края, формированию умения использования своего интеллекта, воли и эмоций для достижения цели, а также совершенствованию коммуникативных навыков и творческих способностей, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Заявки от школьных команд из шести человек принимаются до 20 апреля на электронную почту: [email protected] Количество участников ограничено.
Возрастное ограничение: 6+.
Школьники Бурятии сразятся в «Экомузейном эрудите»
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