07 апреля

06 апреля

Популярное

Не платившую алименты улан-удэнку заставили работать

Не платившую алименты улан-удэнку заставили работать
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она избежала реального срока

Жительница Улан-Удэ, не платившая алименты на содержание дочери, предстала перед судом.

Ранее суд лишил её родительских прав и обязал платить алименты. Однако женщина, хоть имела неофициальный доход и могла выплачивать деньги ежемесячно, этого не делала. В итоге её привлекали и к административной, и к уголовной ответственности за неисполнение. В последний раз суд назначил ей принудительные работы.

- Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. На основании ч. 2 ст. 53.1 Уголовного кодекса назначенное осуждённой наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами сроком 6 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Суд постановил осуждённой следовать в исправительный центр к месту отбывания наказания.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2022 года в Улан-Удэ на улице Амбулаторная открыли изолированный участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии №7. Здесь как раз размещаются осуждённые, которым суд назначил принудительные работы. Исправительный центр – это не колония и не зона, а скорее общежитие для осуждённых.
алименты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

И.о. прокурора Бурятии выслушал жалобы жителей Гусиноозёрска
И.о. прокурора Бурятии выслушал жалобы жителей Гусиноозёрска
Общество, 07.04.2023
В том числе жители пожаловались на разрушенную дорогу после замены труб
В улан-удэнской женской колонии выбрали лучший отряд
В улан-удэнской женской колонии выбрали лучший отряд
Общество, 07.04.2023
Победителям вручили переходящий кубок
Разрушающимся от воды домом в Улан-Удэ заинтересовались надзорные органы
Разрушающимся от воды домом в Улан-Удэ заинтересовались надзорные органы
Общество, 07.04.2023
Жильцам уже посоветовали обратиться туда с заявлением на «управляшку» 
Власти Улан-Удэ взялись за улицы на въездах в город
Власти Улан-Удэ взялись за улицы на въездах в город
Общество, 07.04.2023
Там уберут мусор и избавятся от лишней растительности
Жители одного из районов Бурятии не могут развестись
Жители одного из районов Бурятии не могут развестись
Общество, 07.04.2023
В республике закончились бланки о расторжении брака
Сотрудников улан-удэнской колонии обучили тайм-менеджменту
Сотрудников улан-удэнской колонии обучили тайм-менеджменту
Общество, 07.04.2023
Занятие провёл специалист в этой области 
Шаманы Бурятии помолятся Божественному белому началу
Шаманы Бурятии помолятся Божественному белому началу
Общество, 07.04.2023
Молебен направлен на гармонию и благополучие населения
В Агинском округе развернётся фестиваль танца
В Агинском округе развернётся фестиваль танца
Общество, 07.04.2023
В нём примут участие дети от 7 до 17 лет
В Бурятии на берегу Байкала почти разрушились береговые укрепления
В Бурятии на берегу Байкала почти разрушились береговые укрепления
Общество, 07.04.2023
«Поплывшие» сооружения опасны для жителей Бурятии и туристов
Дело труба: В Улан-Удэ уже три месяца топит подвал дома
Дело труба: В Улан-Удэ уже три месяца топит подвал дома
Общество, 07.04.2023
Из-за этого фундамент жилого здания постепенно разрушается
Улан-удэнцев попросили пересесть на общественный транспорт из-за «КняZzа»
Улан-удэнцев попросили пересесть на общественный транспорт из-за «КняZzа»
Общество, 07.04.2023
В столице Бурятии ждут известную российскую рок-группу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^