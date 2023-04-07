Она избежала реального срока
Жительница Улан-Удэ, не платившая алименты на содержание дочери, предстала перед судом.
Ранее суд лишил её родительских прав и обязал платить алименты. Однако женщина, хоть имела неофициальный доход и могла выплачивать деньги ежемесячно, этого не делала. В итоге её привлекали и к административной, и к уголовной ответственности за неисполнение. В последний раз суд назначил ей принудительные работы.
- Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. На основании ч. 2 ст. 53.1 Уголовного кодекса назначенное осуждённой наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами сроком 6 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Суд постановил осуждённой следовать в исправительный центр к месту отбывания наказания.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2022 года в Улан-Удэ на улице Амбулаторная открыли изолированный участок, функционирующий как исправительный центр при исправительной колонии №7. Здесь как раз размещаются осуждённые, которым суд назначил принудительные работы. Исправительный центр – это не колония и не зона, а скорее общежитие для осуждённых.
Не платившую алименты улан-удэнку заставили работать
Общество, Фото:
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