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По Улан-Удэ проедет велопробег «Звезда Победы»

По Улан-Удэ проедет велопробег «Звезда Победы»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он будет посвящён годовщине Победы в Великой Отечественной войне

6 мая в 10:00 в Улан-Удэ пройдёт велопробег «Звезда Победы», посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В велопробеге могут принять участие жители города от 16 лет и старше. Принимаются как командные, так и индивидуальные заявки.

Точки сбора участников:
- Железнодорожный район: площадь Славы;
- Октябрьский район: Мемориал воинам, умершим от ран в госпиталях г. Улан-Удэ в годы Великой Отечественной войны (микрорайон имени Горького);
- Советский район: бюст Героя Советского Союза В.Б. Борсоева.

- Участники должны иметь экипировку для езды на велосипеде. Рекомендуется иметь велосипедные шлемы, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Заявки на участие в велопробеге принимаются до 28 апреля в управлении по делам молодёжи.

Фоторепортажи об акции в прошлом году можно посмотреть здесь и здесь.

Возрастное ограничение: 16+.
Улан-Удэ велопробег Бурятия День Победы

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