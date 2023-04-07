Представитель Буддийской традиционной Сангхи стал членом Общественной палаты России

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Дашиниму Содномдоржиева включил туда Владимир Путин



В России обновился состав Общественной палаты (ОП) – 40 её членов из 172-х утвердил своим указом глава государства Владимир Путин. Документ опубликовали накануне на официальном интернет-портале правовой информации.



В ОП вошли известный врач-кардиохирург Лео Бокерия, президент всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, гроссмейстер Сергей Карякин, писатель Сергей Лукьяненко, лётчик Константин Ярошенко, директор музея Победы Александр Школьник и глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.



Кроме того, в консультативно-совещательный орган по президентской квоте включили Дид Хамбо ламу, руководителя постоянного представительства Буддийской традиционной Сангхи (БТСР) в Москве Дашиниму Содномдоржиева.



Ещё 89 членов ОП выдвигают от общественных палат российских регионов и 43 – от различных общественных объединений и НКО. Сама организация появилась в 2005 году Срок её полномочий – три года, численность, как уже отмечалось выше – 172 члена. До того, как к России присоединились четыре новых субъекта – Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области – их было 168.



