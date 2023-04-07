На севере Бурятии запущено движение поездов на 3 новых объектах

Теперь на вставках встречные поезда могут разъезжаться без остановки



На участке Байкало-Амурской магистрали Северобайкальск – Новая Чара, связывающем Бурятию и Забайкальский край, запущено движение поездов по трём новым объектам строительства. Это двухпутные вставки на перегонах Анамакит – Новый Уоян, Новый Уоян – Баканы и Лодья – Аку. Протяжённость новых вторых путей позволит встречным поездам разъезжаться без остановки.



При строительстве объектов уложено более 22,5 километров нового пути, смонтировано 15,4 километра контактной сети и 16 стрелочных переводов. Работы проведены в рамках реализации второго этапа инвестиционного проекта по развитию Восточного полигона.



Запуск движения по новым путям позволил увеличить пропускную способность на участке Таксимо – Новая Чара протяжённостью 250 км с 22 до 26 пар поездов. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

