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В Бурятии недалеко от села Шергино капитально ремонтируют мост

В Бурятии недалеко от села Шергино капитально ремонтируют мост
Общество,  Фото:минтранс РБ
Сейчас мост частично разобран

В Кабанском районе Бурятии продолжается капитальный ремонт моста через реку Телья. Он расположен в 2 км от села Шергино на 10 км автодороги Тресково – Шергино – Оймур – Заречье. В настоящее время мост частично разобран, убраны пролётные строения, подрядчик построил временную дорогу для проезда транспортных средств.

Мост длиной 10 метров находился в предаварийном состоянии из-за нарушения герметичности гидроизоляции, крена свай опор. В этом году мостостроители заменят опоры, полностью переустроят мостовое полотно с устройством новой дорожной одежды, установят металлическое барьерное ограждение.

- Также подрядная организация, произведёт омоноличивание швов между новыми плитами пролётных строений, переустройство конструкций фундамента опор, насадок и заборных стенок. Срок сдачи объекта по контракту - конец 2024 года, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

В этом году в Бурятии отремонтируют более 100 км региональных и местных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба республиканского минтранса.
дорожный ремонт национальный проект

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