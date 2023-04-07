Перед Днём защитника Отечества на СВО погиб 35-летний доброволец из Бурятии





Цынгунов погиб при исполнении боевой задачи. У него остались жена и двое детей – сын и дочка.



В пятницу, 7 апреля, в Селенгинском районе Бурятии простятся с 35-летним Жаргалом Цынгуновым, чья жизнь оборвалась 22 февраля в ходе специальной военной операции. Траурная церемония пройдёт на центральной площади Гусиноозёрска. Начнётся она в 10:30 утра. Автомобильное движение там ограничат, сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».Жаргал родился 10 января 1988 года в джидинском селе Боргой. Учился он в Новоселенгинской школе-интернате. В 2005 году окончил девятый класс, а в 2006-м ушёл в армию. Служил в морской пехоте в Приморье.После вернулся в Гусиноозёрск и работал на различных предприятиях. На СВО наш земляк отправился добровольцем, вступив в ряды штурмового отряда.