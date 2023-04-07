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Разрушающимся от воды домом в Улан-Удэ заинтересовались надзорные органы

Разрушающимся от воды домом в Улан-Удэ заинтересовались надзорные органы
Общество, 
Жильцам уже посоветовали обратиться туда с заявлением на «управляшку» 

Ситуация в многоквартирном доме на улице Лысогорская в Улан-Удэ привлекла внимание муниципальной жилищной инспекции. Об этом рассказали в официальном telegram-канале МУП «Водоканал». Собственникам квартир порекомендовали обратиться в ведомство с заявлением о халатном отношении управляющей компании (УК) к содержанию инженерных сетей.

В этом случае жилинспекция устроит проверку и выдаст «управляшке» предписание о незамедлительном устранении выявленных нарушений. Её также пообещали привлечь к административной ответственности.

Как сообщал «Байкал-Daily», УК целых три месяца не может устранить потоп в подвале многоквартирного дома. История тянется с января и вода уже начала размывать фундамент.

 
- Со временем может начаться отслоение и появятся трещины, что в дальнейшем приведёт к серьёзным последствиям в виде дорогостоящего ремонта, который людям придётся оплачивать из своего собственного кармана. При этом внешний осмотр состояния трубопроводов внутри МКД показал высокий износ – ржавчину, коррозию и свищи, – заявили ранее в «Водоканале».

Минувшей ночью сотрудники предприятия должны были установить запорную арматуру. Завершить работы пообещали к утру.

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