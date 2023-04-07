В республике закончились бланки о расторжении брака
Накануне жители Хоринского района Бурятии поинтересовались в местной группе «Хоринск-инфо.24/7», почему в районном секторе ЗАГС нет бланков о разводе. Из-за этого желающие расторгнуть брак столкнулись с определёнными трудностями.
- Почему мы сами должны узнавать, где есть бланки? Когда спрашиваешь, пришли ли, ответ один – их нет в республике! А где есть тогда? Как быть, если ждёшь уже давно? – возмутились хоринцы.
Руководитель Хоринского райотдела управления ЗАГС Бурятии Марина Козлова пояснила, что такая ситуация во всём регионе. Причина – всплеск разводов в 2022 и 2023 годах.
- Ориентировочно бланки поступят во второй половине апреля. После распределения по районам их направят и в наш, – подчеркнула Марина Козлова.
Если развестись нужно срочно, можно обратиться в любой ЗАГС – необязательно по месту жительства. Однако уточнить, если ли там нужные бумаги, лучше заранее.
Жители одного из районов Бурятии не могут развестись
Общество, Фото:
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