Сотрудников улан-удэнской колонии обучили тайм-менеджменту

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Занятие провёл специалист в этой области



Психологи психологической лаборатории улан-удэнской исправительной колонии №7 организовали обучение сотрудников учреждения правильному распределению времени. Для этого они пригласили специалиста по тайм-менеджменту Оюну Дугданову.



Участникам рассказали о тайм-менеджменте, привели примеры грамотного распределения служебного и личного времени.



Также специалист рассказала про «Колесо баланса», заполнение всех сфер которого, поможет обеспечить гармонию как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности, а также добиться успеха во всех сферах жизнедеятельности человека, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

