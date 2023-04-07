Занятие провёл специалист в этой области
Психологи психологической лаборатории улан-удэнской исправительной колонии №7 организовали обучение сотрудников учреждения правильному распределению времени. Для этого они пригласили специалиста по тайм-менеджменту Оюну Дугданову.
Участникам рассказали о тайм-менеджменте, привели примеры грамотного распределения служебного и личного времени.
Также специалист рассказала про «Колесо баланса», заполнение всех сфер которого, поможет обеспечить гармонию как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности, а также добиться успеха во всех сферах жизнедеятельности человека, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Сотрудников улан-удэнской колонии обучили тайм-менеджменту
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