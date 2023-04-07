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В Бурятии на берегу Байкала почти разрушились береговые укрепления

В Бурятии на берегу Байкала почти разрушились береговые укрепления
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
«Поплывшие» сооружения опасны для жителей Бурятии и туристов

В 2014 году берег Байкала со стороны популярной турзоны в Максимихе в Бурятии укрепили габионами – сетчатой конструкцией из проволоки, наполненной природными материалами. Работы обошлись почти в 18 млн рублей. Однако спустя два года сооружение начало буквально рассыпаться.

- Подрядчик габионы не восстановил. В 2020 году решением суда по иску природоохранной прокуратуры, хозяин объекта должен был обследовать и восстановить сооружение. Но никаких мер предпринято так и не было, - рассказали в ОНФ в Бурятии.

Отметим, что габионы установлены в одном из известных туристических мест на Байкале – в селе Максимиха, вдоль береговой линии Байкала. Рядом с ними проходит тропа, по которой постоянно гуляют отдыхающие туристы, дети. Пляжи Максимихи расположены в непосредственной близости от габионов, по центру берега и дальше по правой стороне от укреплений.

- Основная проблема в том, что у компании, которая делала работы по укреплению берега, отсутствует опыт возведения таких сооружений в климатических условиях Сибири. Нарушена сама технология работ. Слишком дорогую ошибку и бездействие заказчика необходимо проверять. Мы просим природоохранную прокуратуру принять меры по исполнению решения суда и оценить бездействие должностных лиц, - прокомментировал Народный фронт в Бурятии.

Сейчас начинается очередной туристический сезон, а металлические сети вновь угрожают безопасности людей и совершенно не красят берег, и создают угрозу экологии озера.

Байкал ОНФ

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