В Бурятии напомнили об ежемесячной выплате для ветеранов труда

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Минсоцзащиты рассказали, кто именно имеет на неё право



В министерстве социальной защиты Бурятии объяснили, в каких случаях жителям республики, удостоенным звания «Ветеран труда», полагается ежемесячная выплата. Она предоставляется тем, кто не получает меры соцподдержки по оплате ЖКУ (помимо компенсации взносов на капремонт). Ещё одно условие – доход должен быть менее полуторакратного размера прожиточного минимума для пенсионеров, установленного в республике.



В 2023 году он составит 13 475 рублей, а полуторакратная величина ПМ для определения права на такую выплату – 20 тысяч 212 рублей 50 копеек. Ежемесячно 468 ветеранам труда с 1 февраля перечисляют по 1636 рублей.



Эти деньги они будут получать год. Для назначения выплаты необходимо подать соответствующее заявление и предоставить документы, подтверждающие доходы за последние три месяца, копию удостоверения «Ветеран труда» и данные лицевого счёта в банке.

