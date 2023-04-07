Улан-удэнцев попросили пересесть на общественный транспорт из-за «КняZzа»





Возрастное ограничение – 16+

Там же сообщили, что на концерте все желающие могут приобрести официальную продукцию с символикой группы. Это футболки, банданы, кепки, шарфы, постеры и CD-диски с автографами, браслеты, брелоки, магниты, нашивки и значки.