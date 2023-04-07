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Улан-удэнцев попросили пересесть на общественный транспорт из-за «КняZzа»

Улан-удэнцев попросили пересесть на общественный транспорт из-за «КняZzа»
Общество, 
В столице Бурятии ждут известную российскую рок-группу

В ближайшую субботу, 8 апреля, в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ выступит знаменитая рок-группа «КняZz». В этот день парковка у ФСК будет перегружена, предупредили в дирекции спортивных сооружений.

Жителей бурятской столицы призвали по возможности отказаться от личных автомобилей и передвигаться на общественном транспорте.

Как сообщал «Байкал-Daily», известный коллектив приезжал в Улан-Удэ с концертом год назад – в конце апреля 2022-го. А в начале февраля 2023-го  лидеру группы Андрею Князеву (бывший солист «Король и Шут») исполнилось 50 лет. Круглой дате и посвятят предстоящее выступление.

- Мощно отметим юбилей Андрея Князева, споём хиты «Короля и Шута» и самого Князя так громко, чтобы стены ФСК задрожали, – заявили ранее организаторы на официальной странице мероприятия в «ВК».

Там же сообщили, что на концерте все желающие могут приобрести официальную продукцию с символикой группы. Это футболки, банданы, кепки, шарфы, постеры и CD-диски с автографами, браслеты, брелоки, магниты, нашивки и значки.

Возрастное ограничение – 16+
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