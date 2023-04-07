Дело труба: В Улан-Удэ уже три месяца топит подвал дома

Из-за этого фундамент жилого здания постепенно разрушается





Одна из управляющих компаний (УК) уже три месяца не может устранить потоп в подвале многоквартирного дома (МКД) на улице Лысогорская в Улан-Удэ. Началась эта история ещё 6 января, когда в МУП «Водоканал» поступило сообщение об аварии на трубопроводе. УК попросила отключить холодное водоснабжение (ХВС), поскольку устранить течь под давлением в сети было очень сложно.Когда аварию ликвидировали, ХВС восстановили. Однако в конце марта всё повторилось. С каждым днём ситуация только усугублялась.Специалисты обследовали сети и выяснили, что состояние магистральных трубопроводов вплоть до самого жилого здания, а также насосное оборудование и запорная арматура находятся в удовлетворительном состоянии – в отличие от внутридомовых сетей. Кроме того, в подвальном помещении расположен щитовой электроузел.- Мы рекомендовали руководству управляющей компании срочно проверить свои сети и сделать незамедлительный ремонт участка трубы. Течь может говорить о том, что аварийная ситуация произошла фактически внутри жилого дома. Это очень опасно – прежде всего, для жильцов, – пояснили в «Водоканале».Но вместо этого «управляшка» решила вновь переложить ответственность на МУП, заявив в очередном своём письме, что течь заметно увеличилась. Вода начала размывать фундамент дома. Из-за этого в МКД постоянно царит сырость.На предприятии не исключают, что руководство организации, обслуживающей дом, просто не хочет тратиться на ремонт. Там задались вопросом, куда идут деньги, которые она получает от жильцов. Дело и в самом деле нешуточное.- Постоянная сырость сказывается на стенах и фундаменте. Со временем может начаться отслоение и появятся трещины, что в дальнейшем приведёт к серьёзным последствиям в виде дорогостоящего ремонта, который людям также придётся оплачивать из своего собственного кармана. При этом внешний осмотр состояния трубопроводов внутри МКД показал высокий износ – ржавчину, коррозию и свищи, – отмечают в «Водоканале».Из-за того, что в подвале случился такой потоп, при ремонте в зону отключения попадает более 500 человек – жильцы двух домов и частного сектора, школа-интернат и даже котельная.- «Водоканал» в буквальном смысле не может пустить на самотёк эту ситуацию. Течь в подвале настолько сильная, что мы приняли решение провести оперативные работы на этой линии в ночное время. Установим одну единицу запорной арматуры, чтобы сузить зону отключения до 100 человек и одного дома. Таким образом, управляющая компания будет вынуждена ремонтировать свои сети, – отмечает главный инженер МУП Сергей Иванов.Предприятие выделило на установку запорной арматуры более 100 тысяч из собственных средств. Там говорят: мера хоть и вынужденная, но эффективная. Уже к раннему утру все работы должны завершиться.- Поражает тот факт, что три месяца вода в подвале дома льётся рекой. Наверняка уже пострадал не только фундамент, но и другое общедомовое имущество. Так кто же будет платить за его восстановление? Не иначе, как сами жильцы. Учитывая состояние внутридомовых труб, которые много лет никто не ремонтировал, и такое отношение управляющей компании, подобные аварии здесь – давно уже не редкость. Кто знает, сколько воды ещё утечёт мимо трубы в подвал – опять же исключительно за счёт самих горожан, – резюмировали в «Водоканале».