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Дело труба: В Улан-Удэ уже три месяца топит подвал дома

Дело труба: В Улан-Удэ уже три месяца топит подвал дома
Общество,  Фото:МУП «Водоканал»
Из-за этого фундамент жилого здания постепенно разрушается

Одна из управляющих компаний (УК) уже три месяца не может устранить потоп в подвале многоквартирного дома (МКД) на улице Лысогорская в Улан-Удэ. Началась эта история ещё 6 января, когда в МУП «Водоканал» поступило сообщение об аварии на трубопроводе. УК попросила отключить холодное водоснабжение (ХВС), поскольку устранить течь под давлением в сети было очень сложно.

Когда аварию ликвидировали, ХВС восстановили. Однако в конце марта всё повторилось. С каждым днём ситуация только усугублялась.

Специалисты обследовали сети и выяснили, что состояние магистральных трубопроводов вплоть до самого жилого здания, а также насосное оборудование и запорная арматура находятся в удовлетворительном состоянии – в отличие от внутридомовых сетей. Кроме того, в подвальном помещении расположен щитовой электроузел.

- Мы рекомендовали руководству управляющей компании срочно проверить свои сети и сделать незамедлительный ремонт  участка трубы. Течь может говорить о том, что аварийная ситуация произошла фактически внутри жилого дома. Это очень опасно – прежде всего, для жильцов, – пояснили в «Водоканале».

Но вместо этого «управляшка» решила вновь переложить ответственность на МУП, заявив в очередном своём письме, что течь заметно увеличилась. Вода начала размывать фундамент дома. Из-за этого в МКД постоянно царит сырость.

На предприятии не исключают, что руководство организации, обслуживающей  дом, просто не хочет тратиться на ремонт. Там задались вопросом, куда идут деньги, которые она получает от жильцов. Дело и в самом деле нешуточное.

- Постоянная сырость сказывается на стенах и фундаменте. Со временем может начаться отслоение и появятся трещины, что в дальнейшем приведёт к серьёзным последствиям в виде дорогостоящего ремонта, который людям также придётся оплачивать из своего собственного кармана. При этом внешний осмотр состояния трубопроводов внутри МКД показал высокий износ – ржавчину, коррозию и свищи, – отмечают в «Водоканале».

Из-за того, что в подвале случился такой потоп, при ремонте в зону отключения попадает более 500 человек – жильцы двух домов и частного сектора, школа-интернат и даже котельная.

- «Водоканал» в буквальном смысле не может пустить на самотёк эту ситуацию. Течь в подвале настолько сильная, что мы приняли решение провести оперативные работы на этой линии в ночное время. Установим одну единицу запорной арматуры, чтобы сузить зону отключения до 100 человек и одного дома. Таким образом, управляющая компания будет вынуждена ремонтировать свои сети, – отмечает главный инженер МУП Сергей Иванов.

Предприятие выделило на установку запорной арматуры более 100 тысяч из собственных средств. Там говорят:  мера хоть и вынужденная, но эффективная. Уже к раннему утру все работы должны завершиться.

- Поражает тот факт, что три месяца вода в подвале дома льётся рекой. Наверняка уже пострадал не только фундамент, но и другое общедомовое имущество. Так кто же будет платить за его восстановление? Не иначе, как сами жильцы. Учитывая состояние внутридомовых труб, которые много лет никто не ремонтировал, и такое отношение управляющей компании, подобные аварии здесь – давно уже не редкость. Кто знает, сколько воды ещё утечёт мимо трубы в подвал – опять же исключительно за счёт самих горожан, – резюмировали в «Водоканале».
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