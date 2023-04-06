Призовой фонд составил более полумиллиона рублей
В этом году Байкальский лыжный марафон пройдёт 14 и 15 апреля. Регистрацию уже прошли более 300 спортсменов и любителей из разных уголков России. Порадует участников и призовой фонд марафона – в этот раз он составил более полумиллиона рублей. В прошлом году призовой фонд составил 300 тысяч рублей.
- Байкальский лыжный марафон – это уже давно не только праздник спорта, а настоящее туристическое событие, которое обязательно стоит посетить. Апрельское солнце обеспечит классную погоду, невероятные виды с места проведения соревнований и крутой Open Air под открытым небом сделают марафон незабываемым, - отметили в министерстве спорта Бурятии.
В первый день в марафоне примут участие дети на дистанции 1 км, 1,5 км, 3 км, 5 км и 10 км.
На следующий день стартуют взрослые. Мужчины побегут марафон 50 километров. Женщинам предстоит преодолеть 30 километров. Здесь же будут соревноваться и лыжники до 21 года на дистанциях длиной 10, 20 и 30 километров.
Традиционно марафон проводится в Баргузинском заливе в селе Максимиха. По льду Байкала скорость лыжников может достигать порядка 30 километров в час. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте https://russialoppet.ru/.
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Более 300 человек примут участие в Байкальском лыжном марафоне
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