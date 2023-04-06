Заявки принимаются с 8 апреля
Жители Бурятии в возрасте от 16 лет и старше могут попробовать себя во всероссийском вокальном конкурсе «Звезда». С 8 апреля будет проводиться отбор на новый сезон конкурса «Звезда-2024» (16+).
- «Звезда» - первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 89 регионов России. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители из разных частей страны. Голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определяют сильнейших вокалистов, - сообщают организаторы конкурса.
Главная цель проекта «Звезда» - найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие разных её уголков.
Онлайн-кастинг на новый сезон «Звезда - 2024» будет проводиться с 8 апреля по 15 июля 2023 года.
Также в апреле начнутся конкурсные прослушивания участников сезона 2023, их можно будет посмотреть в эфире телеканала и проголосовать за понравившегося участник.
Более подробная информация о правилах подачи заявок указана на официальном сайте телеканала.
Возрастное ограничение 16+
Вокалисты из Бурятии могут подать заявку на конкурс телеканала «Звезда»
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