Воздух местами прогреется до + 19 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 7 апреля, в республике переменная облачность, в большинстве районов без осадков, днём тёплая погода. Ветер юго-восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +9,+14, местами до +19, по крайнему северу 0,+5.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура днём +12,+14.
В Бурятии сегодня тепло
Общество, Фото:
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