В Бурятии сегодня тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Воздух местами прогреется до + 19 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 7 апреля, в республике переменная облачность, в большинстве районов без осадков, днём тёплая погода. Ветер юго-восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +9,+14, местами до +19, по крайнему северу 0,+5.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура днём +12,+14.

